РИАМО - 20 мар. На ВДНХ возобновляется акция «Бесплатный вход», в рамках которой три музея можно будет посетить бесплатно каждое третье воскресенье месяца, сообщает пресс-служба выставки.

В эти дни бесплатные билеты можно будет получить в кассе. К посещению будут доступны центр славянской письменности «Слово», музей ВДНХ и интерактивный музейный комплекс «Буран».

«Эту популярную культурную акцию впервые провели на ВДНХ в 2019 году. В 2020-м из-за ситуации с коронавирусом был сделан вынужденный перерыв. А сейчас благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки появилась возможность ее возобновить. Она начнется 21 марта», — рассказала заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Центр «Слово» находится в отреставрированном павильоне № 58 «Земледелие». Там гостям расскажут о развитии славянской письменной культуры, первых алфавитах и древнейших литературных произведениях. Кроме того, там можно узнать о первой русской типографии. Центр работает с 11:00 до 22:00, кассы — до 21:00.

Постоянная экспозиция музея ВДНХ располагается в правом крыле арки главного входа. Там можно узнать историю выставки, изучить экспонаты из прошлого выставки, фотографии и ретросхему. Сейчас там открыта временная выставка «Внештатный взгляд штатного фотографа». Она будет работать до 1 августа. Музей ВДНХ открыт с 11:00 до 22:00, кассы — до 21:00.

Интерактивный музейный комплекс «Буран» представит гостям фильм о легендарном ракетоплане, который познакомит их с историей создания чуда инженерной мысли. Там же можно узнать об американском Space Shuttle и сравнить его советские аналоги. Комплекс работает с 11:00 до 21:00, кассы закрываются в 20:00.

Все объекты ВДНХ полностью открыты для посещения, но посетители должны соблюдать социальное дистанцирование, носить маски и перчатки. Кроме того, в музейно-выставочных пространствах действует ограничение по количеству посетителей — до 50% общей вместимости.

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