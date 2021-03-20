РИАМО - 20 мар. В минувшем году к проекту «КиберМосква» присоединились более 4 тыс. добровольцев, они помогают столичным НКО проводить онлайн-мероприятия и обеспечивают их информационную безопасность, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Киберволонтеры активно помогают молодежным НКО, волонтерским и патриотическим молодежным организациям настроить правильную работу с Сетью, во время форумных кампаний отвечают за безопасное использование личных данных участников», — сказал глава проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

Он уточнил, что помощь добровольцев стала особенно актуальной во время работы с колл-центрами акции #МыВместе. Они отлично справили с задачей по защите информации, которая поступала на горячую линию.

А еще добровольцы в рамках проекта занимаются профилактикой сетевых угроз. За прошлый год волонтеры выявили свыше 150 мошеннических сайтов. С помощью соцсети «ВКонтакте» горожане могут обратиться к добровольцам с просьбой проверить подозрительный сайт.

В рамках данного проекта добровольцы выступают с собственными инициативами. Так, в феврале этого года в городских колледжах и университетах запустили программу «Добрая карта» одного из участников «КиберМосквы» Орхана Давлетова. Она представляет собой серию мастер-классов по банковской и финансовой безопасности.