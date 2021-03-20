РИАМО - 20 мар. К 2030 году более 7,5 тыс. дизельных автобусов в Москве заменят на электробусы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Мосгортранса».

«После 2030 года весь парк наземного транспорта города станет «зеленым», экологически чистым. В настоящий момент в эксплуатации находятся более 7,5 тыс. автобусов. Почти 90% парка – самого высокого экологического класса «Евро-5», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что электробус – это экологичный вид городского транспорта. Использование электробусов на городских маршрутах сократило выбросы загрязняющих веществ в воздух на 400 т в 2020 году.

«Сегодня замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы диоксида углерода в окружающую среду на 60,7 т в год», - добавил собеседник агентства.

С 2021 года Москва полностью откажется от закупок дизельного общественного транспорта. К 2030 году в городе останутся только трамваи и электробусы.

Замена троллейбусов на электробусы: что ждет транспортную систему Москвы>>