РИАМО - 20 мар. На электронную почту отдела по Люберцам управления ФСБ РФ по Москве и Московской области 19 марта поступила информация о минировании 42 детских садов, по итогам проверки взрывчатых веществ не обнаружено, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.



«Сотрудниками полиции было выставлено оцепление территории вышеуказанных объектов», - говорится в сообщении.



В результате инцидента из детских садов городского округа было эвакуировано 20 223 человека, из них 18 123 ребенка.



По итогам проверок кинологов взрывчатых веществ в зданиях не найдено.