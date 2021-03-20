РИАМО - 20 мар. В Москве и Подмосковье в субботу температура может подняться до плюс 2 градусов, прогнозируется небольшой снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в Москве составит 0 - плюс 2 градуса, по области - минус 3 - плюс 2 градуса», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление ожидается в пределах нормы. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Прогнозируется повышенное содержание кислорода в воздухе.

Также в регионе ожидается возмущенная геомагнитная обстановка, которая может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.