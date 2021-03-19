РИАМО - 19 мар. IV Международный образовательный форум счастья проходит в онлайн-формате, 20 марта форум «Культура счастья» откроет Николай Дроздов, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«20 марта форум «Культура счастья» откроет Николай Дроздов. В нем по 16 тематическим направлениям выступят 150 спикеров – от профессора психологии до восьмикратной Ironman», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, по 31 марта на сайте форума работает онлайн-коуч-беседка, где каждый желающий может получить бесплатную часовую онлайн-сессию с профессиональным коучем. Регистрация на сайте happyforum.ru обязательна.

Форум счастья - 2021 призван поменять отношение к счастью в России, создать и поддержать сообщество людей, которые формируют культуру счастья вокруг себя.