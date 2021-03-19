РИАМО - 19 мар. В прошлом году в Московской области 95% услуг по земле удалось оказать без нарушений, важную роль в этом сыграли цифровизация и отлаженная система ведомственного контроля, сообщает пресс-служба Московской областной думы.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, распространение Covid-19 в прошлом году не помешало предоставить большую часть земельных услуг без нарушений.

«В 2020 году: проведены 17 плановых проверок Минмособлимущества, проверено исполнение 15830 решений о предоставлении земельных участков, выявлены 767 фактов нарушения земельного законодательства», - сообщает пресс-служба.

Проверки предоставления услуг проводят инспекторы Минмособлимущества. В случае обнаружения нарушений, выдаются предписания к их обязательному исправлению.

Лучшими по выполнению предписаний стали следующие городские округа: Дзержинский, Протвино, Реутов, Кашира. Хуже всего исправляют нарушения в округах Лыткарино, Дмитровский и Талдомский.

Среди выявленных в прошлом году нарушений — невыполнение условия предоставления земельного участка, невзыскание неосновательного обогащения за фактическое пользование земельным участком, задолженности по арендной плате, распоряжение земельным участком без согласования с профильным министерством.

Адигамова добавила, что в этом году министерство будет внимательнее проверять услуги аренды, купли-продажи земельных участков, сервитутов и перераспределения земель. Они обеспечивают поступление средств в местные бюджеты от распоряжения землей. При этом для эффективности контроля необходимо сократить сроки вовлечения земельных участков в оборот.