РИАМО - 19 мар. Транспортной полиции удалось пресечь попытку сбыта оптовых партий наркотиков, двое подозреваемых находятся под стражей, сообщает на сайте «МВД Медиа».

В прошлом году транспортные полицейские нашли у пассажира поезда, который ехал из Москвы в Челябинск, порядка трех граммов гашиша. В связи с этим было возбуждено уголовное дело и проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий. В итоге оперативники задержали в Москве одного из участников незаконной деятельности, у которого нашли 11 свертков с гашишем и марихуаной, а также пакет с кокаином.

«Второй фигурант задержан на скоростной автомобильной дороге Москва — Санкт-Петербург в момент перевозки наркотических средств. В его автомобиле сотрудники полиции нашли 50 брикетов с гашишем общей массой пять килограммов и десять пакетов с марихуаной. Изъятые оптовые партии наркотиков предназначались для последующего сбыта на территории Московского региона», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовные дела возбуждены по части третьей статьи 30 и части четвертой статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Предварительное расследование продолжается.