РИАМО - 19 мар. В животноводческом комплексе «Ступинская Нива» возводят место содержания телят, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский проверил ход строительства животноводческого комплекса.

«На данный момент завершено строительство площадок для содержания молодняка, ведутся земляные и бетонные работы по устройству навесов для содержания телят 3-8 месяцев. Также ведется работа по устройству и отделке внутренних стен, разводка коммуникаций, бетонные работы по строительству склада для хранения кормов. На сегодняшний день на объекте выполнены работы на 70 %», - сказал Воскресенский.

По его словам, сейчас на объект располагается 2,4 тыс. дойных коров и 409 нетелей. Ежедневно на предприятии производится 60 тонн молока. После выхода на полное поголовье более 3,5 тыс. взрослых коров и более 5 тыс. голов молодняка производство молока увеличится до 34 тыс. тонн в год.

На комплексе недавно завершили монтаж и пусконаладочные работы современного доильного оборудования, проводятся первые тестовые дойки. Планируется строительство экскурсионной площадки. Каждый посетитель комплекса сможет после технического обучения и прохождения техники безопасности тут же подоить корову вручную самостоятельно.

«Объем инвестиций в проект составит более 3 973 млн. рублей. По выходу комплекса на полную мощность будет создано более 120 новых рабочих мест», - подчеркнул министр.

На строительной площадке Воскресенский встретился с основателем компании «ЭкоНива», которая занимается реализацией проекта, Штефаном Дюрром и обсудил с ним важные вопросы, в том числе о сотрудничестве.

По словам Воскресенского, развитие объектов молочного животноводства очень важно для Московской области. Губернатор московской области Андрей Воробьев поручил увеличить объемы производства молока в регионе до миллиона тонн в год.