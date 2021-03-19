РИАМО - 19 мар. В связи с проведением работ по обновлению ж/д инфраструктуры с вечера 20 марта до 09:55 21 марта на станции Толстопальцево Киевского направления МЖД запустят компенсационные автобусы, сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК».

«У части поездов, следующих на участке «Солнечная – Апрелевка», изменится время отправления и прибытия, некоторые электропоезда проследуют по укороченному маршруту. Несколько рейсов будут выведены из расписания», – говорится в сообщении.

Автобусы рейса Лесной Городок – Киевский вокзал отправятся в 05:25; 07:20; 07:45; 08:50; 09:35 и проследуют с остановкой у станции «Внуково» в 05:35; 07:30; 07:55; 09:00; 09:45.

Автобусы рейса Апрелевка – Киевский вокзал в 06:40; 08:00; 09:00 проследуют с остановками по требованию станция Крекшино – 06:56; 08:16; 09:16, платформа Кокошкино – 07:10; 08:30; 09:30, «Деревня Зайцево» – 07:21; 08:41; 09:41, станция Лесной городок – 07:28; 08:48; 09:48, «27 км» на Минском шоссе (неподалеку от станции Внуково); – 07:31; 08:51; 09:51, платформа Переделкино – 07:53; 09:13; 10:13.

Автобусы рейса Киевский вокзал – Нара отправятся с остановки «454 автобуса» в 00:50; 08:10 и проследуют с остановками по требованию платформа Переделкино – 01:30; 08:50, «27 км» на Минском шоссе – 01:52; 09:12, станция Лесной городок – 01:55; 09:15, «Деревня Зайцево» – 02:02; 09:22, платформа Кокошкино – 02:13; 09:33, станция Крекшино – 02:27; 09:47.

Также автобусы упомянутого рейса проследуют с остановками станция Апрелевка – 02:43; 10:03, «Улица Крылова» городское поселение Апрелевка – 02:48; 10:08, «Деревня Алабино» – 02:51; 10:11, станция Селятино – 02:58; 10:18, «Поселок Рассудово» – 03:08; 10:28, «Кузнецовский свинокомплекс» – 03:11; 10:31, Бекасово-1 – 03:17; 10:37.

Для проезда нужно показать билеты на пригородные поезда, которые действует на маршруте. Фактическое время отправления зависит от ситуации, которая складывается на Киевском шоссе и в населенных пунктах, которые располагаются по маршруту следования.

Актуальное расписание движения пригородных поездов доступно на сайте компании, ж/д станциях, остановках, а также мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», которое можно скачать в AppStore и GooglePlay.

Ношение масок и перчаток в общественном транспорте обязательно, их можно купить в билетных кассах на станциях компании, а также у кассиров-контролеров во время поездки.