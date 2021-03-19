РИАМО - 19 мар. Зюзинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летнего гражданина Республики Грузия по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», в 2006 году он убил своего одноклассника в драке и скрылся из страны, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Убийство произошло в сентябре 2006 года в 10 классе в школе №563 на юго-западе столицы. В ходе ссоры обвиняемый нанес своему однокласснику восемь ударов ножом в живот, грудь и конечности. Рядом находился еще один их одноклассник.

«В результате полученных ранений потерпевший через несколько дней скончался в больнице.После совершения преступления Кочалидзе скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в международный розыск», - сказали в пресс-службе.

В 2020 году злоумышленника задержали на территории Польши и выдали Российской Федерации.

Уголовное дело с обвинительным заключением вскоре будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Сейчас обвиняемый содержится под стражей.