РИАМО - 19 мар. По подозрению в краже дорогих иномарок на территории нескольких субъектов РФ удалось задержать троих граждан Московского региона, ущерб от их действий, по предварительным данным, превышает сумму в 13 млн. рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были задержаны с поличным сразу после совершения очередной кражи. Установлено, что они могут быть причастны к четырем эпизодам противоправной деятельности в Московской области и соседних регионах», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк отметила, что во время обысков полицейским удалось изъять устройства для несанкционированного проникновения в салон автомобиля и запуска двигателей, ключи зажигания, а также генераторы радиопомех.

На текущий момент подозреваемые находятся под стражей, краденные машины найдены. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».

Злоумышленники действовали с использованием специального технического оборудования, благодаря которому проникали в салон и крали авто. Подготовка к кражам была тщательной. Злоумышленники искали машину в максимальной комплектации, далее следили за владельцем, выясняли адрес его проживания и распорядок дня. Кража транспортного средства становилась результатом сбора необходимых сведений.

После того, как машина оказывалась в руках у злоумышленников, они меняли на ней идентификационные номера, легализовывали посредством поддельных документов и затем продавали.