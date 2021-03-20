РИАМО - 20 мар. Участок «Беляево» – «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии метро закроют для движения поездов с 20 марта по 2 апреля из-за работ по строительству Большой кольцевой линии. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На участке продолжается прокладка тоннеля БКЛ и строительство будущей станции «Воронцовская».

«Для пассажиров будут работать автобусы КМ. Чтобы поездки проходили комфортнее, для дороги в центр пользуйтесь Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями», – сообщили в пресс-службе.

В районе закрытых станций будет действовать ряд ограничений для автомобилистов с 18 марта по 4 апреля.

Станция «Воронцовская» БКЛ заработает уже в этом году. Благодаря ей у 350 тыс жителей районов Обручевский, Черемушки и Коньково появятся новые варианты поездок.

Калужско-Рижская ветка после полного ввода БКЛ разгрузится на 15-18%.