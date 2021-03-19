РИАМО - 19 мар. Москвичи смогут оформить электронный паспорт уже с 1 декабря этого года, следует из проекта указа президента России, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, разработанному Минцифры РФ, граждане смогут получить паспорт, содержащий электронный носитель информации, в котором будут храниться личные данные. Также можно будет установить на смартфон специальное приложение, которое будет выполнять функции паспорта.

«Постановляю министерству внутренних дел Российской Федерации совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обеспечить возможность оформления и выдачи паспорта, содержащего электронный носитель информации, а также формирования и активации электронного документа на территории города Москвы с 1 декабря 2021 года», - говорится в документе.

В проекте указа также отмечается, что по всей России услуга должна стать доступна не позднее 1 июля 2023 года.

На электронном носителе информации паспорта будут храниться биометрические и иные персональные данные гражданина, включая изображение его лица и папиллярных узоров двух пальцев рук.

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