РИАМО - 19 мар. Москвичи смогут оформить электронный паспорт уже с 1 декабря этого года, следует из проекта указа президента России, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, разработанному Минцифры РФ, граждане смогут получить паспорт, содержащий электронный носитель информации, в котором будут храниться личные данные. Также можно будет установить на смартфон специальное приложение, которое будет выполнять функции паспорта.
В проекте указа также отмечается, что по всей России услуга должна стать доступна не позднее 1 июля 2023 года.
На электронном носителе информации паспорта будут храниться биометрические и иные персональные данные гражданина, включая изображение его лица и папиллярных узоров двух пальцев рук.
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