РИАМО - 19 мар. В работе популярной российской социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, на проблемы жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов страны, сообщается на сайте Downdetector.

Большая часть жалоб — 69% — касается работы сайта. Также у 20% пожаловавшихся на сбой пользователей не отправляются сообщения. Еще 11% испытывают проблемы с входом в соцсеть.

Ранее проблемы зафиксировали у конкурента «ВКонтакте» — соцсети Facebook. При этом сбой также произошел в WhatsApp и Instagram.

Кроме того, на проблемы пожаловались абоненты российских операторов связи. В основном жалобы касаются проблем с широкополосным и мобильным интернетом.