РИАМО - 19 мар. В России произошел сбой в работе операторов связи, проблемы есть у «Мегафона», «Билайна», МТС и «Ростелекома», сообщается на сайте Downdetector.

Так, у «Ростелекома» 93% жалоб касаются проблем с доступом к домашнему интернету. У МТС 59% пользователей также жалуются на проблемы с широкополосным доступом к Сети, а еще 26% испытывают трудности с мобильным интернетом.

Схожая картина у операторов Tele2, «Мегафон» и «Билайн». Некоторые пользователи также жалуются на плохую мобильную связь.

Ранее произошел сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram и WhatsApp.