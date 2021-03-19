РИАМО - 19 мар. В сервисах Facebook произошел крупный сбой, он затронул не только сайт социальной сети, но также Instagram и мессенджер WhatsApp, сообщается на сайте Downdetector.

Так, 88% пользователей заявляют, что у них проблемы с сайтом, а 11% не могут вообще войти в соцсеть.

Также есть проблемы у WhatsApp, который принадлежит Facebook. Пользователи жалуются на невозможность совершения звонков, а также на то, что не могут отправить сообщения. 95% испытывают проблемы при подключении к сервису.

Кроме того, сбой произошел и в Instagram, также пренадлежащем Facebook. У пользователей не обновляется лента, а также есть проблемы с доступом к сервису.

Проблемы испытывают не только в России. Сервисы также недоступны в Европе.