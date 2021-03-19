РИАМО - 19 мар. Сотрудники уголовного розыска задержали в Химках семь человек, которые обманным путем завладели деньгами пожилого мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по горокругу Химки в результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны семь подозреваемых в противоправном деянии, один из которых является инспектором ДПС ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Предварительно установлено, что задержанные мошенническим способом получили деньги, которые принадлежали мужчине 1944 года рождения.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Дело передадут для расследования в филиал Следственного комитета России в Химках.

Петрова добавила, что в МУ МВД России «Пушкинское» пройдет служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, то он будет уволен и понесет наказание по закону.