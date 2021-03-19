РИАМО - 19 мар. В поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа 22 марта пройдет областной образовательный форум «SMM-Волонтерство», сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Кураторы добровольческих объединений, блогеры и волонтеры Подмосковья поделятся опытом развития своих сообществ в разных социальных сетях. Как рассказывать о добрых делах и о волонтерах, как через контент привлекать новых ребят, какие тренды и фишки используют активисты – на эти вопросы ответит форум», – говорится в сообщении.

В ходе образовательной программы особое внимание уделят развитию соцсети TikTok.

Форум будет состоять не только из образовательного, но и из развлекательного блока. Кроме того, на мероприятии помогут пожилым людям и инвалидам, проживающим в учреждениях Московской области. Участники смогут сделать взнос или передать бытовую химию, уходовые средства, товары для творчества в благотворительный фонд «Старость в радость».

Мероприятие организовано Главным управлением социальных коммуникаций Московской области, Всероссийским обществом охраны природы, организацией «Молодая Гвардия Единой России», а также администраций Наро-Фоминского городского округа и Дворцом культуры и спорта «Тамань».