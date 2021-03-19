РИАМО - 19 мар. «Мособлгаз» завершил первый этап возведения газопровода-связки между поселком Пирогово и деревней Пруссы в городском округе Мытищи, предприятие построило сети длиной 7,5 км, они дают возможность подключиться к газу 2 тыс граждан, сообщает пресс-служба АО «Мособлгаз».

Завершение второго этапа строительства и ввод связки в эксплуатацию планируется в августе.

«На предприятии реализуется план строительства и реконструкции: мы обновляем устаревшие газопроводы, а также строим новые связки, что позволяет повысить надежность газоснабжения для существующих потребителей и подключить новых абонентов. Давно проложенные, устаревшие стальные газопроводы заменяем на современные, высокотехнологичные полиэтиленовые», – сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он добавил, что предприятие проложит в этом году свыше 15 км газопроводов.

Таким образом, согласно плану, предприятие построит связки в городских округа Люберцы и Красногорск, а также проведет реконструкцию сети в поселке Львовский Подольска, перекладку газопровода в деревне Горбово Рузского городского округа.

Полиэтиленовые газопроводы обладают высокими антикоррозионными качествами. Они не подвержены разрушительному воздействию химических процессов и могут выдержать низкие температуры, также их прокладка может проводиться в суровых погодных условиях. Срок службы таких газопроводов составляет до 50 лет.