РИАМО - 19 мар. В столице на 98% выполнены земляные работы на стройплощадке станции метро «Улица Генерала Тюленева», станцию Троицкой линии строят на границе 6 и 7 микрорайонов Теплого стана, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Выходы со станции будут вести пассажиров на улицы Генерала Тюленева, Теплый стан, а также к Теплостанскому лесопарку (заказник «Теплый Стан»).
Свыше 40 км составит длина Троицкой линии столичного метрополитена. Здесь разместится 17 станций. Линию также свяжут пересадками с тремя другими ветками московского метро и с МЦК.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, Троицкая линия станет фактически дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий, а станция «Теплый Стан» перестанет быть главным пересадочным узлом.
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