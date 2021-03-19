РИАМО - 19 мар. В столице на 98% выполнены земляные работы на стройплощадке станции метро «Улица Генерала Тюленева», станцию Троицкой линии строят на границе 6 и 7 микрорайонов Теплого стана, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«Завершается выемка грунта на строительной площадке станции метро «Улица Генерала Тюленева» Троицкой линии, работы выполнены на 98%. Также продолжается возведение монолитных конструкций станционного комплекса», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Выходы со станции будут вести пассажиров на улицы Генерала Тюленева, Теплый стан, а также к Теплостанскому лесопарку (заказник «Теплый Стан»).

Свыше 40 км составит длина Троицкой линии столичного метрополитена. Здесь разместится 17 станций. Линию также свяжут пересадками с тремя другими ветками московского метро и с МЦК.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, Троицкая линия станет фактически дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий, а станция «Теплый Стан» перестанет быть главным пересадочным узлом.

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