РИАМО - 19 мар. В Химках прошла акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», в рамках которой родители выпускников прошли всю процедуру экзамена, акция состоялась в Подмосковье в пятый раз, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Она добавила, что инициатор акции – Рособрнадзор.
Каклюгина отметила, что акция помогает выпускникам и их родителям снять напряжение, которое появляется в связи с подготовкой к ЕГЭ.
По словам министра, участники акции смогли услышать советы по психологической подготовке, а также познакомиться с примерными заданиями, встречающимися на экзамене. Таким образом, акция помогает узнать о процедуре проведения ЕГЭ и понять, что в его сдаче нет ничего страшного.
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