РИАМО - 19 мар. В Химках прошла акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», в рамках которой родители выпускников прошли всю процедуру экзамена, акция состоялась в Подмосковье в пятый раз, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» охватила уже 27 муниципалитетов Подмосковья. Накануне акция прошла в Химках: в ней приняли участие руководители образовательных учреждений и родители будущих выпускников», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что инициатор акции – Рособрнадзор.

Каклюгина отметила, что акция помогает выпускникам и их родителям снять напряжение, которое появляется в связи с подготовкой к ЕГЭ.

По словам министра, участники акции смогли услышать советы по психологической подготовке, а также познакомиться с примерными заданиями, встречающимися на экзамене. Таким образом, акция помогает узнать о процедуре проведения ЕГЭ и понять, что в его сдаче нет ничего страшного.