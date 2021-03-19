РИАМО - 19 мар. Мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» провели 12 рейдов для контроля качества атмосферного воздуха в Подмосковье, в местах загрязнений, обнаруженных неделей ранее, стало чище, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

Замеры провели в Балашихе, Истре, Мытищах, Подольске, Серпухове, Химках, Электростали, Лобне, а также в Ленинском, Волоколамском и Наро-Фоминском округах. Качество воздуха проверили в 60 точках по 20 загрязняющим веществам. Практически нигде не было превышений. Концентрации составили от 0,4 до 1 ПДК.

«Особо хочу отметить прогресс в восточных муниципалитетах, где на прошлой неделе наблюдались единичные превышения ПДК этилбензола: повторные замеры показали, что концентрация загрязняющего вещества существенно снизилась», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он также отметил, что в течение недели удалось согласовать размещение еще 15 стационарных постов контроля качества воздуха в Балашихе, Люберцах, Павловском Посаде, Дзержинском, Подольске, Химках, Щелкове, Долгопрудном, Мытищах, Красногорске, а также в Ленинском округе.​