РИАМО - 19 мар. С 2011 года в целях безопасности в многоквартирных домах столицы было заменено 38 тыс. старых лифтов, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«За период с 2011 года 38 тыс. лифтов заменены. Не отремонтированы, а именно заменены. И сегодня в Москве нет лифтов, которые бы эксплуатировались, со сроком эксплуатации более 25 лет. Это о вопросе безопасности лифтового хозяйства», - сказал Бирюков в эфире телеканала «Москва 24».

Ранее Бирюков сообщил, что в текущем году в Москве отремонтируют около 23 млн кв. м асфальтового покрытия.