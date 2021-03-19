РИАМО - 19 мар. В Черноголовке могут появиться ветеринарная клиника и приют для животных, их разместят в нежилых зданиях высотой в два этажа, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Комитет уже выдал градостроительный план земельного участка, где могут возвести ветеринарную клинику и приют.

«В Черноголовке на земельном участке площадью чуть более 32 тыс кв м запланировано строительство нескольких нежилых объектов общей площадью порядка 3,7 тыс кв м», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Он добавил, что в зданиях планируется разместить ветеринарную клинику, зоогостиницу, приют с отдельными корпусами для собак и кошек, а также площадку для выгула животных.

Гордиенко отметил, что согласно статистике, с начала этого года было выдано свыше 2 тыс ГПЗУ для объектов нежилого назначения, из которых около 3% – под соцобъекты.

Услуга по подготовке и регистрации ГПЗУ в регионе доступна на подмосковном портале госуслуг по ссылке.

Из этого документа житель, инвестор либо застройщик может узнать о перспективах развития своего участка земли и его градостроительных ограничениях.