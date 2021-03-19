РИАМО - 19 мар. Когда растает снег, в столице будут продолжены работы по благоустройству объектов, работы будут вестись на 4,7 тысячах объектах, включая улицы, дворовые территории и набережные, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Программа включает более 4,7 тысяч объектов, она основана на программе «Мой район» и согласована с жителями. Как снег уйдет с улиц, мы приступаем к мероприятиям. Это ремонт и благоустройство дворовых территорий, особо знаковых объектов, а их по городу более 200», - сказал Бирюков в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что с приходом весны необходимо будет завершить работы по приведению в порядок Липецкой улицы. Будут продолжены работы по благоустройству угла Киевского вокзала, а также завершены работы по благоустройству улицы Красная Пресня от «Баррикадной» до Третьего транспортного кольца.

Также будет завершен ряд других крупных проектов, включая Раужскую, Софийскую, Космодемьянскую, Садовническую набережные.

«Там тоже будет проведен комплекс мероприятий, чтобы благоустроить территорию Москва-реки от «Сити» до метро «Таганская». Это большие работы, мы будем работать так, чтобы не создавать дискомфорта для москвичей», - добавил заммэра.

Также программа включает работы на 35 объектах дорожно-мостового хозяйства, 32 объектах водопроводного хозяйства, на 475 учреждениях образования и более 80 объектах здравоохранения.

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