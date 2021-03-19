РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. Люберецкая городская прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении гражданина Республики Молдова, обвиняемого в нанесении тяжкого вреда здоровью и побоях, говорится в сообщении прокуратуры.

«По версии следствия, мужчина в Люберцах встретил ранее незнакомого гражданина и в ходе возникшего конфликта между ними на почве национальной ненависти и вражды нанес ему множественные удары кулаками в область головы, причинив тем самым тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица», - говорится в сообщении.

Он же из хулиганских побуждений, пренебрегая общепризнанными нормами поведения и используя малозначительный повод, спровоцировал конфликт с другим ранее незнакомым гражданином, в ходе которого несколько раз ударил его в голову. Потерпевший получил телесные повреждения, не причинившие вред его здоровью.

Обвиняемый вину в инкриминируемых преступлениях признал в полном объеме и раскаялся. В отношении него органом предварительного следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.