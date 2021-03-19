РИАМО - 19 мар. Аномальные осадки и морозы не повлияли на ход ремонтных работ Большого каменного моста, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«На этот объект (Большой каменный мост – ред.) не повлияли рекордные осадки и морозы, потому что были сделаны устройства тепляков. Мы начали ремонт этого моста в августе месяце, к 1 января первую половину его отремонтировали. Замена элементов с сохранением всего исторического облика», - сказал Бирюков в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что вместе с этим мостом еще 34 объекта дорожно-мостового хозяйства будут отремонтировано в этом году.​

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