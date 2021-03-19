РИАМО - 19 мар. В столице в весенне-летний период планируют высадить около 50 миллионов цветов, уже ко Дню Победы будет высажено около 10 миллионов растений, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Полагаем, что те клумбы, которые радовали глаз москвичей в прошлом году, будут радовать и в этом. Примерно 50 миллионов цветов, включая осенние посадки, украсят Москву в течение всего весенние-летнего периода», - сказал Бирюков в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что к 9 мая в столице будут высажены порядка 10 миллионов цветов, при этом большинство из них — тюльпаны.​

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