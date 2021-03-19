РИАМО - 19 мар. В 2021 году в столице отремонтируют примерно 23 миллиона квадратных метров асфальтового покрытия, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году примерно 23 миллиона квадратных метров асфальтового покрытия будет отремонтировано. Значит, начиная от дворовых территорий и заканчивая примерно 1,5 тысячами различных объектов улично-дорожной сети», - сказал Бирюков в эфире телеканала «Москва 24». ​

Капремонт ожидает Щелковский путепровод в Москве. В рамках проекта предусмотрено восстановление железобетонных опор и балок пролетных строений. Также рабочие положат новое полотно моста и заменят металлоконструкции, на которых крепятся коммуникации.

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