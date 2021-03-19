РИАМО - 19 мар. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным тщательно исследовать все обстоятельства, установить причины и условия взрыва газа в жилом доме в Химках и доложить результаты в центральный аппарат ведомства, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В настоящее время разбор завалов завершен, на месте происшествия работают следователи. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ», - сказали в пресс-службе.

Статья предусматривает наказание за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, вплоть до 10 лет лишения свободы.

Утром в пятницу взрыв газа произошел в квартире жилой девятиэтажки в подмосковных Химках. В результате происшествия погибло три человека, еще четыре пострадали. Пострадавшие госпитализированы в медицинские организации Московской области для оказания медпомощи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял оказание помощи семьям пострадавших под личный контроль. Пострадавшим предоставили номера в гостинице для временного проживания, также им окажут психологическую помощь.

Видео пожара в жилом доме в Химках, где произошёл взрыв>>