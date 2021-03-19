РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. Суд подмосковных Люберец признал 33-летнего мужчину виновным в совершении серии разбойных нападений и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы, говорится в сообщении Люберецкой городской прокуратуры.

Люберецким городским судом рассмотрено уголовное дело по обвинению ранее не судимого жителя Оренбургской области в совершении двух разбойных нападений с применением насилия в целях хищения чужого имущества, одно из которых совершено в крупном размере, то есть преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 162 УК РФ.

«Вину по одному из эпизодов преступной деятельности подсудимый признал полностью, по второму - частично, указав, что не применял насилия к потерпевшей. Указанные преступления совершены 8 июля и 7 октября 2011 года. После чего последний с целью избежать наказания скрылся от следствия, находился в федеральном розыске, однако впоследствии был задержан», - говорится в сообщении.

Приговором Люберецкого городского суда от 10 марта 2021 года мужчина признан виновным в совершении инкриминируемых ему деяний. Ему назначено окончательное наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Гособвинение по уголовному делу поддержано Люберецкой городской прокуратурой.