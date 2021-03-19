РИАМО - 19 мар. Подмосковные Мытищи и белорусский город Жодино отметили 25-летие партнерских отношений и определили направления дальнейшего сотрудничества, сообщает пресс-служба городского округа Мытищи.

В пятницу состоялась интернет-встреча между руководителями Мытищ и Жодина, в ней приняли участие глава Мытищ Виктор Азаров, его заместители Ирина Шилова и Евгений Глинкин, председатель городского совета депутатов Андрей Гореликов, начальник управления социально-экономического развития администрации Мытищ Алексей Козлов.

С белорусской стороны в мероприятии участвовали председатель Жодинского горисполкома Дмитрий Заблоцкий и заместитель председателя горисполкома Александр Рубанцев.

«Мы на протяжении всех 25 лет ведем тесное сотрудничество на уровне муниципалитетов, у нас совместные программы в сфере молодежи, культуры, спорта. Сотрудничество на уровне муниципалитетов – это народная дипломатия, это дает много возможностей для всех нас. Важно такое сотрудничество и для молодежи, где они могут расширить свой кругозор», - сказал Азаров.

Начало партнерским отношениям было положено еще в первые послевоенные годы. Тогда в Белоруссии начала создаваться автомобильная промышленность, а Мытищинский машиностроительный завод оказывал техническое содействие «БелАЗу» в создании и налаживании производства тяжелых самосвалов. Именно этот завод, который занимается производством крупнейших в мире карьерных самосвалов, является визитной карточкой города Жодино.

Основными направлениями взаимодействия Мытищ и Жодина в течение 25 лет стала молодежная политика, спорт, образование, культура, экономика.

«В рамках встречи мы обсудили, что должны более активно сотрудничать в плане экономики, в плане промышленной кооперации. В этом году мы уже наметили подобные мероприятия, будем предлагать нашим ведущим предприятиям партнерские связи с «БелАЗом». Необходимо продолжать работать в этом направлении и развивать партнерские связи», - сказала Шилова.

За прошедшие годы в рамках побратимских отношений прошло множество мероприятий по обмену опытом в самых различных сферах муниципальной деятельности, среди них организация семинаров и встреч для школьных учителей, работников культуры, врачей, сотрудников соцзащиты, органов внутренних дел, жилищно-коммунальных служб.

Большое внимание всегда уделялось укреплению связей между молодежью. Был организован обмен группами детей в дни школьных каникул, налажены деловые связи между учащимися профессионально-технических училищ. В ходе сотрудничества организован обмен молодежными группами, проводятся различные семинары для молодого поколения, спортивные соревнования, конкурсы профмастерства.

В первые годы дружбы Мытищи и Жодино стали инициаторами проведения фестиваля «Молодежь России и Белоруссии в 21 веке – вместе!». За все эти годы состоялось 20 фестивалей.

На текущий год намечено множество мероприятий с участием мытищинских и белорусских представителей. Реализация этих планов зависит в том числе и от открытия границ между государствами. Одним из самых важных событий станет десятая встреча породненных городов России и Белоруссии, которая пройдет в Жодине.