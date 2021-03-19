РИАМО - 19 мар. Москва готова к наступлению весеннего половодья, для этого организован специальный штаб и проводятся учения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Мы совсем недавно провели специальное заседание штаба. Организован штаб во главе со мной, и этот штаб систематично отрабатывает все вопросы, чтобы не допустить во время весеннего половодья каких-то подтоплений», - сказал Бирюков в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что работа по борьбе с затоплениями сложная, она включает в себя прочистку водоходов вдоль магистралей и водоприемных устройств всей сети города.

«Вместе с ФГБУ «Канал имени Москвы», ГУП «Мосводосток», АО «Мосводоканал» мы отработали мероприятия, которые обеспечат безаварийный пропуск воды. Все водохранилища, они были понижены в уровне от двух до трех метров», - добавил Бирюков.

Он подчеркнул, что особое внимание будет уделено Троицкому и Новомосковскому административным округам, так как подтоплению может быть подвержено 19 населенных пунктов.

«Для этого (для предотвращения подтоплений – ред.) сейчас проводятся мероприятия по очистке русел рек, ручьев от древесной растительности. Сформированы специальные подразделения, которые будут заниматься пропуском воды, и, если будет необходимость, будут проводиться мероприятия по удалению ледяных заторов», - подчеркнул Бирюков.

Заммэра добавил, что также будут работать специалисты на лодках, чтобы перевозить продукты и оказывать медицинскую помощь. Кроме того, будут проводиться специальные учения.​