РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Сборная Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» победила в зимнем первенстве по пожарно-спасательному спорту, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В манеже спортивного комплекса «Юность» Павловского Посада 18 марта прошло зимнее первенство ГКУ МО «Мособлпожспас» по пожарно-спасательному спорту. В соревнованиях принимали участие команды 14 территориальных управлений ГКУ МО «Мособлпожспас», по пять человек в команде.

В первом виде программы участники соревнований поднимались по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, затем преодолевали 100-метровую полосу с препятствиями и на третьем этапе поднимались по выдвижной трехколенной лестнице в окно третьего этажа учебной башни. В первых двух видах программы в зачет шли четыре лучших результата, показанных участниками каждой из команд. На третьем этапе разрешалось участие двух пар от каждой команды. Лучший результат шел в зачет.

«По итогам соревнований победило Подольское территориальное управление, на втором месте - Орехово-Зуевское, на третьем - Люберецкое», - говорится в сообщении.

Первое место в подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни с результатом 14 секунды занял представитель Подольского территориального управления Сергей Гурченков. На втором месте с результатом 15,02 секунды представитель Орехово-Зуевского теруправления Алексей Сеуткин. Третье место в этом виде программы у представителя Подольского теруправления Владимира Копылова. Его результат – 15,52 секунды.

На 100-метровой полосе с препятствиями с результатом 17,32 секунды победителем стал снова Гурченков. Второе место с результатом 17,36 у представителя Орехово-Зуевского территориального управления Даниила Беляева, на третьем месте Алексей Сеуткин с результатом 17,75 секунды.

В подъеме по выдвижной трехколенной лестнице в окно третего этажа учебной башни первое место заняли представители Подольского территориального управления Сергей Гурченков и Игорь Остапчук. Они выполнили упражнение за 12,55 секунды. На втором месте Максим Мацнев и Андрей Пугаев из Ступинского территориального управления, их результат 17,36 секунды. Третье место в этом виде программы заняли представители Люберецкого территориального управления Антон Заболоцкий и Евгений Худоба с результатом 17,57 секунды.