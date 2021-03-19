РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мар. Глава Балашихи Сергей Юров обсудил с руководителями промышленных предприятий округа вакцинацию сотрудников от коронавируса, на сегодняшний день привилось около 900 работников различных компаний, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мобильные бригады медиков начали прививать сотрудников от Covid‑19 на предприятиях Балашихи с конца января. По заявкам руководителей компаний работникам делают прививки на рабочих местах.

«Вопрос массовой вакцинации – это здоровье нации, это нормальное функционирование наших предприятий и городской экономики в целом. Руководители организаций должны донести эту информацию до своих подчиненных, разъяснить, для чего это нужно. Люди очень быстро забывают, как страшна эта болезнь, каково находиться в тотальном локдауне, хотя это было не так давно», – сказал Юров.

На сегодняшний день привилось около 900 работников из Балашихинского литейно-механического завода, ПАО «Криогенмаш», 345-го механического завода, авиакорпорации «Рубин», «Коттон-клаб», «ЛиндеГазРус» и других организаций.

По-прежнему защитить свое здоровье можно в стационарных пунктах вакцинации. Для этого предварительно нужно записаться удобным для вас способом: по телефону 122, на портале госуслуг или у своего врача-терапевта. Такая услуга работает в поликлиниках №№1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14 и в доме №5 на улице Шестой.

Также сделать прививку можно в мобильных пунктах вакцинации. Они расположены в торговых центрах «Светофор», «Новоизмайловский», «Глобус» и в центральном офисе МФЦ на улице Советской. Медики работают без предварительной записи. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

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