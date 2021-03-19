РИАМО - 19 мар. В столице 24 апреля состоится общегородской субботник, каждый москвич может принять в нем участие, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«24 апреля (пройдет - ред.) традиционный субботник. Москвичей мы приглашаем принять участие в этом мероприятии, может прийти каждый желающий. В прошлом году этого мероприятия не было, но город был подготовлен к летнему периоду. Мы приглашаем всех москвичей в этом году», - сказал Бирюков в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что апрель — традиционный месяц благоустройства в столице. В это время в городе после зимы приводят в порядок улицы.

«Мы должны все привести в порядок, убрать остатки прошлогодней травы. Покрасить то, что требует покраски. Эти мероприятия будут проходить в течение месяца апреля», - заключил заммэра.



Участники проекта «Активный гражданин» теперь могут потратить баллы на благотворительность>>