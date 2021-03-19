РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Жителям подмосковного Подольска напомнили о возможности получить выплаты по 5 тысяч рублей на детей до восьми лет, сообщается в группе «МБУ городского округа Подольск «МФЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«В марте можно успеть оформить детские выплаты по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до восьми лет, рожденного до 31 марта 2021 года. Этот вид господдержки был введен в декабре 2020 года. Большинство родителей уже получили эти выплаты», - говорится в сообщении.

Заявление нужно подавать в случае, если семья не получала в 2020 году выплаты на детей до 16 лет, а также если указанный ранее счет закрыт. Остальным родителям новая выплата должна была прийти автоматически еще в декабре. Сейчас выплату, как правило, оформляют семьи, у которых недавно родился ребенок.

Заявление можно подать через портал госуслуг gosuslugi.ru/10016/1, при изменении реквизитов gosuslugi.ru/10017/1.

Опекуны могут подать заявление только при личном визите в ПФР.