РИАМО - 19 мар. Минувшей зимой столица пережила 34 перехода минусовой на плюсовую температуры, но система справилась с перепадами, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Надо подчеркнуть, что в этом году (в Москве - ред.) пережили 34 перехода с минуса на плюс и наоборот. И в этот период нужна система работы, нужны технологии, нужны специальные регламенты, то, чем мы руководствуемся, начиная от системы генерации, от ТЭЦ, от квартальных станций, от больших до малых котельных и завершаем подачей тепла в жилые дома», - сказал Бирюков в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что данная система себя полностью оправдала. ​

Так, за прошедший зимний период в столице не было зафиксировано нарушений в работе тепловых и водопроводных систем.