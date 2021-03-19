РИАМО - 19 мар. За прошедший зимний период в столице не было зафиксировано нарушений в работе тепловых и водопроводных систем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«За прошедший зимний период Москва не знает аварий на тепловых, водопроводных сетях. Мы работаем с подачей ресурсов для потребителя в постоянном режиме. Отработаны различные инженерные решения, системы резервирования. Факт остается фактом – город работает без аварий, без отключений», - сказал Бирюков в эфире телеканала «Москва 24».​

Во время снегопадов коммунальщики активно занимались уборкой снега. Иногда приходилось задействовать свыше 25 тысяч единиц снегоуборочной техники, в круглосуточном режиме работало порядка 115 тысяч человек.