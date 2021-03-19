РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Жителей подмосковного Подольска попросили не сообщать персональные данные по телефону мошенникам, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда России (ПФР), сообщается в группе «МБУ городского округа Подольск «МФЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками ПФР, запрашивая данные банковских карт. Будьте осторожны! Не разглашайте персональные данные третьим лицам во избежание мошеннических действий», - говорится в сообщении.

Сотрудники ПФР никогда не запрашивают по телефону данные банковских карт (номер, срок действия, имя владельца, CVC код).