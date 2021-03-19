РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мар. В Балашихе стартовал социальный раунд «Маленький пассажир – большая ответственность!», жителей округа по 18 апреля проинформируют о недопустимости нарушений правил дорожного движения при перевозке детей в автотранспорте, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«В целях повышения уровня дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних пассажиров автотранспорта и повышения ответственности родителей в части использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности в период с 15 марта по 18 апреля 2021 года на территории Балашихи и Реутова проводится социальный раунд по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров и снижению тяжести их последствий», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекторы напоминают водителям, что перевозка детей до 11 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.

Водителей просят заранее снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и местам массового скопления людей, а также быть особенно внимательными на участках, которые расположены близко к детским площадкам.

Всем пешеходам и, прежде всего, юным участникам дорожного движения, необходимо помнить, что недостаточная внимательность, неосторожность, проявление недисциплинированности на дороге могут стать причиной непоправимой беды.