РИАМО - 19 мар. На улицах столицы во время сильных снегопадов работало более 15 тысяч единиц техники и порядка 115 тысяч человек, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков..

«При среднестатистических данных в 150 сантиметров снега в год, в этом году выпало 174 сантиметра. <…> Испытания на плечи коммунальщиков выпали 12 – 14 февраля, когда почти 45 сантиметров снега выпало в эти три дня. И тогда были мобилизованы дополнительные силы», - сказал Бирюков в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что в эти дни на улицах работало более 15 тысяч единиц снегоуборочной техники, в круглосуточном режиме работало порядка 115 тысяч человек.

«Эта работа была организована с тем, чтобы в круглосуточном режиме вести очистку города от снега. Организованы были пункты обогрева, пункты питания, и я должен сказать, что с этой задачей коммунальщики справились», - отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что вся система генерации тепла была переведена на повышенный режим работы, и она выдержала себя достойно и функционировала без сбоев.