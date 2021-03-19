РИАМО - 19 мар. В текущем году в Подмосковье планируется к реализации порядка 70 инвестпроектов с иностранным капиталом, благодаря им в регионе создадут свыше 3,5 тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В текущем году иностранные компании, которые активно ведут свою деятельность в Московской области, обеспечат работой около 3,7 тысячи жителей Подмосковья. Более половины инвестпроектов, которые предполагается осуществить в 2021 году, это создание новых объектов промышленного, торгового и логистического строительства», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что с каждым годом интерес, который проявляет иностранный бизнес к расположению предприятий на территории региона, растет. Так, в прошлом году из региона не ушла ни одна организация с иностранным капиталом. Многие начали выпускать средства индивидуальной защиты, а кому-то – помог в борьбе с Covid-19.

Зиновьева подчеркнула, что на текущий момент есть уверенность в том, что в этом году все проекты, которые уже запланировали, будут реализованы.

В индустриальном парке «Есипово» в марте ООО «ТТ Групп» (Турция) собирается начать первый этап возведения фабрики по производству ткани и текстильной печати. Объем инвестиций составит 1 миллиард рублей. 100 человек смогут трудиться на предприятии. Согласно плану, проект реализуют в начале 2022 года.

Еще 123 рабочих места создадут в Коломне на заводе по производству колбас и мясных деликатесов компании ООО «Агрофуд» (Венгрия). В проект инвестировали 1,19 миллиарда рублей, завод может заработать уже в апреле-мае.

150 граждан региона обеспечат работой и в городском округе Истра. Компания ООО «К-Флекс» (Италия) уже приступила к возведению нового завода по производству технической теплоизоляции и звукоизоляции из вспененного каучука. Площадь предприятия, которое начали строить в ноябре прошлого года, составит 24 тысячи кв. м.

Завершение строительства производства, которое станет крупнейшим заводом компании в странах СНГ, планируется на конце августа, инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей.