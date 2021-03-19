РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Возле жилых домов в деревне Быковка подмосковного Подольска установили фотоловушку, чтобы поймать нарушителей, незаконно сбрасывающих мусор, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

С незаконными свалками в Подольске борются с помощью фотоловушек. Новая технология пришла на помощь специалистам осенью 2020 года. Фотоловушки устанавливают в популярных местах для несанкционированного сброса отходов, с их помощью вычисляют номера грузовиков, находят нарушителей.

«Выявлять места сброса мусора активно помогают местные жители, сообщая о проблемных точках через портал «Добродел» и социальные сети. Так, жительница Подольска Татьяна Крашенинникова сообщила о систематически устраиваемой свалке возле жилых домов в деревне Быковка ТО «Стрелковский». 17 марта на указанной ею территории установили фотоловушку для отслеживания нарушителей, незаконно складирующих мусор», - говорится в сообщении.

Администрация округа поблагодарила всех неравнодушных граждан за сигналы и помощь в поддержании порядка на территории Подольска.