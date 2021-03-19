РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 мар. Депутат Московской областной думы Вячеслав Крымов проверил подготовку к ремонту в подъездах многоквартирных домов на улице Корнеева в Домодедове, сообщается в группе домодедовского отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

Крымов провел проверку совместно с генеральным директором ОАО «Домодедово - Жилсервис» Татьяной Овчинниковой и начальником ЖЭУ Ольгой Ивкиной. В 2021 году УК «Домодедово - Жилсервис» планирует провести ремонт в 13 подъездах.

«Все ремонтные работы многоквартирных домов как и прежде будут находиться под контролем депутатов городского округа и Московской областной думы», - сказал Крымов.

В конце февраля в домах №№36 и 38 на улице Корнеева залило кровлю после капитального ремонта крыши. Были составлены акты пострадавших жильцов для устранения причиненного ущерба, а также взыскания с подрядной организации, выполнявшей работы по капремонту, компенсаций.