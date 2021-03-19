РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Власти Подольска разъяснили жителям дома на Красногвардейском бульваре, как будет проходить комплексное благоустройство их дворовой территории, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу сотрудники МКУ «Окружное хозяйство» совместно с представителями комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа, управляющей организации МУП городского округа Подольск «ДЕЗ» провели встречу с представителями совета многоквартирного дома №19 на Красногвардейском бульваре.

«Рассматривали вопрос комплексного благоустройства дворовой территории в текущем году. Жителям дали дополнительные разъяснения о планируемых работах комплексного благоустройства дворовой территории. А также по теме безопасного передвижения пешеходов по дворовому проезду и принудительного снижения скоростного режима автомобилистами», - говорится в сообщении.

Кроме того, представители власти дали разъяснения и рекомендации и по другим вопросам, возникшим при встрече.