РИАМО - 19 мар. Суд заключил 43-летнего жителя Тульской области под стражу по ходатайству следователя, мужчина обвиняется в убийстве своей сестры в подмосковных Котельниках, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Утром 18 марта 2021 года во дворе многоэтажного жилого дома в Котельниках мужчина напал с ножом на свою 40-летнюю сестру и нанес ей множественные удары в разные части тела. От полученных травм женщина скончалась на месте.

«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Люберцы ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 43-летнего жителя Тульской области, обвиняемого в убийстве сестры (ч. 1 ст. 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в пресс-службе.

Криминалистами и следователями проведен осмотр места происшествия, изъят нож, видео с камер наблюдения, смывы, допрошены родственники, назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы. На допросе обвиняемый сообщил, что совершил убийство сестры на почве длительного семейного конфликта и неприязненного отношения. Убийство он планировал около года. Прежде, чем совершить преступление, обвиняемый следил за сестрой несколько дней.

Следователями и криминалистами продолжается сбор и закрепление доказательств, в ближайшее время обвиняемому будет назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы.

Случайный ребенок стал свидетелем этого жестокого убийства во дворе дома. Ему предложат психологическую помощь.