РИАМО - 19 мар. На западе столицы произошел пожар в гаражах, сведений о пострадавших не поступало, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«В 14:27 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Озерная, дом 8, строение 9», – говорится в сообщении.

Возгорание трех гаражей происходило на площади порядка 70 кв. м. Пожар ликвидировали в 15:21.