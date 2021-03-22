В Москве продолжается реализация программы комплексного развития территорий (КРТ). Одна из ее задач – застройка промышленных зон (так называемого ржавого пояса столицы), которые занимают огромные территории и практически не используются. РИАМО продолжает серию публикаций о том, как изменятся территории бывших складов, заводов и фабрик в ближайшие годы. Сегодня мы расскажем о том, как преобразится промзона «Нагатинский затон», которая расположена на юге столицы.

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Будущее комфорт-класса

Промышленная зона «Нагатинский затон» располагается на юге Москвы. Участок площадью 33,43 га с одной стороны ограничен водой, с другой – улицей Речников. Часть территории занимал ОАО «Московский судоремонтный и судостроительный завод» (МСиСЗ), часть – ОАО «Речников инвест». Согласно планам столичных властей, территории обоих предприятий реорганизуют. На их месте должна появиться общественно-жилая застройка.

Сегодня на территории промзоны ведется строительство городского квартала «Ривер Парк» общей площадью 29 га. Треть земли занимают 18 жилых домов высотой от 9 до 19 этажей. Здесь будет проживать 6,1 тыс. человек. Остальную территорию занимают благоустроенные общественные зоны.

В 2017 году жилой квартал был признан лучшим проектом комфорт-класса по версии премии Urban Awards.

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Масштабная реновация

Фото, сайт river-park.ru

Реорганизация промышленных зон – одна из актуальных тем развития современных городов, считает доцент экономического факультета РУДН Татьяна Крейденко.

«Впервые с проблемой перестройки бывших промышленных территорий, устаревших морально или отработавших свой срок службы, европейские и американские города столкнулись еще во второй половине ХХ века. Активно реорганизовали свое пространство еще в 80-90-е годы ХХ века города Рурской агломерации в Германии, изменили свои подходы к городскому планированию Турин, Лондон, Париж, Вена, крупные города Китая. Несколько лет назад в Баку (Азербайджан) начали реализовывать масштабный проект Baku White City на месте промышленных зон десяти нефтеперерабатывающих заводов», – рассказывает эксперт.

Что касается столичного района Нагатинский затон, то проект перепланировки находящейся на его территории промзоны был утвержден в октябре 2013 года. Как отмечает Крейденко, в 30-е годы прошлого века часть промзоны с производственными корпусами Московского судостроительного завода была пригородной для Москвы. Для сотрудников предприятий около завода тогда был построен рабочий поселок: в настоящее время – самая старая часть жилой застройки района. В состав Москвы данная территория вошла только в 1960-х годах.

«Развитие промышленности в городской черте создает существенные проблемы развития соседних территорий, «утяжеляя» их, создавая сложности транспортной логистики, наносит существенный экологический вред уже жилым районам города. Но город и сам начинает ограничивать развитие предприятия. Возникает необходимость переноса заводских корпусов в новые районы с более комфортными условиями», – объясняет эксперт.

После того как в 2015 году вся деятельность завода была перенесена на «Верфь братьев Нобель» в город Рыбинск Ярославской области, в промышленной зоне «Нагатинский затон» началось строительство жилых кварталов, социальной инфраструктуры, включая культурно-досуговые центры, образовательные учреждения, общественные пространства, а также офисно-делового центра.

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Уютный микроклимат и блестящие перспективы

«Территорию бывшей промзоны «Нагатинский затон» выгодно отличает прекрасное географическое расположение на берегу Москвы-реки в непосредственной близости от историко-архитектурного заповедника Коломенское», – говорит президент межотраслевой ассоциации в области проектирования и строительства «Синергия» Александра Белоус.

Благодаря хорошо сбалансированной комплексной программе развития этой территории, разработанной мэрией в сотрудничестве с ведущими урбанистами, будущих жильцов высотных многоквартирных домов в этой локации ожидают не только прекрасные панорамные виды на Москву, отличная планировка зданий, разработанных с помощью BIM-технологий, но и хорошая экология, замечательный социально-психологический микроклимат. Среди других плюсов этой территории эксперт выделяет качественную транспортную и социальную инфраструктуру, включающую современные детские сады, поликлиники, скверы, места для прогулок и занятий спортом, а также интересные арт-объекты.

Поскольку этот район считается весьма престижным и комфортным для проживания как пожилых людей, так и семей с детьми и молодежи, жилье здесь будет пользоваться повышенным спросом, а, значит, и стоимость квадратных метров, к сожалению, будет на весьма высоком уровне, отмечает Белоус. Однако это, по словам эксперта, пожалуй, единственный недостаток.

«Зато этот своеобразный «ценовой ценз» обеспечит довольно гомогенную и элитарную социальную среду. В районе будут проживать в основном хорошо обеспеченные, образованные и высоко социализованные люди, что будет способствовать привлекательности этой локации для инвесторов, поможет в полной мере раскрыть и реализовать рекреационный и туристический потенциал местности», – уверена Белоус.

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Пережиток прошлого

Новость о застройке Нагатинского затона вряд ли удивила общественность, считает директор по стратегическому развитию компании «Стройком» Дмитрий Лесняк.

«Подобных историй предостаточно: ЖК «Город на реке Тушино – 2018», завод «ЗИЛ», центр дизайна Artplay — осваивать промышленные территории в Москве начали еще в 2012 году. А к 2015 году планировалось порядка 40 проектов реновации заброшенных территорий», – рассказывает эксперт.

Перенос производства за пределы города даст свободней вздохнуть соседним районам, считает Лесняк. В результате реновации на территории промзоны появится инфраструктура: ЖК «Ривер Парк», школа и детский сад, благоустроенная набережная в 1,5 километра вдоль Москвы-реки, променады, прогулочные зоны, новая транспортная развязка, которая разгрузит существующий машинопоток.

«Могу сказать, что озеленение на 100 процентов принесет только пользу!» – уверен эксперт.

Единственный минус, по его мнению, заключается в том, что изначально при градостроительной планировке эта зона не была рассчитана на большое количество жителей. Однако инфраструктурный проект, который запланирован властями, нивелирует это противоречие.

«В целом в рамках мегаполиса промзоны – пережиток прошлого. Эти места однозначно нужно застраивать. Но планировка должна включать не только высотные жилые дома, но и благоустроенные территории, инфраструктуру и транспортные развязки», – подчеркивает Лесняк.

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Ложка дегтя

«Нагатинский затон» – очень привлекательная для застройщиков площадка, считает основатель и CEO компании «ЕКТА Менеджмент», автор телеграм-канала «Технопарки Москвы» Екатерина Наумова.

Жилье и офисы с видом на воду, да еще и относительно недалеко от центра Москвы, пользуются спросом, и цены на такие объекты, конечно же, выгодны для девелоперов. По словам эксперта, вполне ожидаемо, что промзону застраивают жильем и небольшим количеством общественно-деловых зон – офисами и ТРЦ.

«Весьма странно, что, судя по зонированию, на месте остается ГСК – гаражно-строительный кооператив. Хотя по своей юридической практике я знаю, насколько сложно выселить с территории ГСК. Владельцы гаражей выходят на улицы, встают перед гаражами и протестуют, лишь бы их не сносили. Абсолютный пережиток прошлого, конечно, все эти ГСК, где в одном гараже стоит машина, а в соседнем – хранятся овощи с дачи. Видимо, в данном случае решить вопрос не получилось», – отмечает Наумова.

По мнению Татьяны Крейденко, в красивой истории Нагатинского затона есть и ложка дегтя: многие жители, уже въехавшие в квартиры жилого комплекса, жалуются на устойчивый неприятный запах (особенно весной и летом).

«Это запах действующих полей аэрации с противоположного берега Москвы-реки. Кроме того, пока не закончено формирование всей транспортно-логистической инфраструктуры, возникают проблемы с выездами и въездами на территорию квартала», – поясняет она.

По мнению управляющего директора компании «Метриум» Надежды Коркка, ключевым минусом промзоны также является транспортная доступность.

«Связь рассматриваемой территории с центром города и другими районами обеспечивают загруженные в часы пик Замоскворецкая линия метрополитена, проспект Андропова, улицы Судостроительная, Коломенская, Затонная, а также Нагатинская и Коломенская набережные. При этом имеются и серьезные преимущества. Прежде всего это удачное расположение рядом с Москвой-рекой и на относительно небольшом удалении от музея-заповедника «Коломенское». Кроме того, в промзоне отсутствовали особо опасные и «грязные» производства», – отмечает она.

Строительство ТПУ «Нагатинский затон», который будет находиться рядом с реорганизуемой территорией, позволит улучшить ее транспортную доступность, уверена эксперт. В то же время спикер компании «Метриум» напоминает, что рядом с территорией промзоны – в микрорайонах 4, 5 и 7 района Нагатинский затон – расположены 42 включенных в программу реновации дома общей площадью 195,92 тысячи квадратных метров.

«На месте их сноса в соответствии с утвержденным в августе 2020 года проектом планировки будут построены 576,95 тысячи квадратных метров нового жилья. Соответственно, плотность застройки прилегающих к реорганизуемой промышленной зоне территорий вырастет, увеличится нагрузка на дорожную инфраструктуру и общественный транспорт. Кроме того, комфортность проживания снизится из-за проведения демонтажных и строительных работ», – предупреждает Коркка.

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